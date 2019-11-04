أوجلة تطلق مهرجانها السنوي

انطلق في مدينة أوجلة مهرجان أوجلة الثقافي السياحي في دورته الخامسة تحت شعار ثقافة الأجيال و ملتقى السلام.

تحت شعار: “ثقافة الأجيال وملتقى السلام” انطلق ببلدية أوجلة مهرجان أوجلة الثقافي السياحي في دورتة الخامسة

ويشارك في المهرجان وفود من مناطق الواحات وبنغازي وطرابلس

ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الفقرات التراثية والبحثية بالمدينة القديمة ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وقامت مديرية أمن أوجلة اجخرة وجهاز البحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات بتأمين الاحتفال والمهرجان من خلال خطة أمنية وضعتها الأجهزة الأمنية لضمان سلامة وأمان الوفود المشاركة.

وتعد مدينة أوجلة من أقدم المدن الليبية في تاريخ الحضارات التي مرت على الدولة الليبية ويتم في كل عام تنظيم مهرجان ثقافي سياحي يبرز الطابع الخاص الذي تتميز به المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية