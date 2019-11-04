الآغا: إيرادات النفط تصب في مركزي طرابلس ويتم التصرف بها من قبله وحكومة الوفاق

أكد رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس، صرفت لهم مرتبات، وتم منحهم سيارات، بالإضافة إلى صرف أموال تحت مسمى بدل العمل السياسي، إلى جانب توفير عملة أجنبية بسعر الصرف الرسمي مقدمة من المصرف المركزي طرابلس.

الآغا أكد في تصريح صحفي أمس، أنه لا يوجد أي نوع من التعاون بين المركزي بنغازي وطرابلس، على جميع المستويات الإدارية، مشيراً إلى أن جميع إيرادات بيع النفط تصب في مصرف ليبيا المركزي طرابلس، ويتم التصرف بها من قبل المصرف وحكومة الوفاق.

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