صحة الوفاق تتابع صيانة المختبر الطبي المرجعي في طرابلس

قام الوكيل العام بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، أمس الأحد، بزيارة تفقدية إلى المختبر الطبي المرجعي بمدينة طرابلس، لمتابعة أعمال الصيانة الجارية بداخله.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن مبنى المختبر الطبي المرجعي يشهد أعمال صيانة مدنية شاملة، حيث سيجري صيانة الأجهزة العاطلة عن العمل في بعض الأقسام، وتجهيز المختبر باحتياجاته من أجهزة ومعدات طبية بناءً على ما قدمته إدارة المختبر من احتياجات.

يشار إلى أن هذه الزيارة التفقدية هي الثالثة التي يجريها الوكيل العام للمختبر منذ انطلاق أعمال الصيانة في يوليو الماضي.

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