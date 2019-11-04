المسماري يكشف تفاصيل الضربات الجوية على معيتيقة ومصراتة

شن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني غارات جديدة على أهداف عسكرية في محيط مطاري معيتيقة ومصراتة مساء الأحد.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي أنه من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزة الاستخبارات تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية ومطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة، كانت تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة تتمثل في دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها.

وأكد المسماري أنه بعد التأكد من صحة المعلومات نُفذت الضربات الجوية وتم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة.

وبحسب المسماري فإن الضربات حققت أهدافها بكل دقة، بنسبة 100% ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات .

من جهتها أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عن عودة طائرة الخطوط الأفريقية، القادمة من مطار تونس قرطاج إلى مطار صفاقس، بسبب إغلاق مؤقت للمجال الجوي لمطار مصراتة بعد تعرضه لضربات جوية.

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