الكشف عن تفاصيل الضربات الجوية الليلية على معيتيقة ومصراتة

طرابلس-العنوان

نفذت مقاتلات سلاح الجو ليل الأحد، عدة غارات على مواقع مسلحي الوفاق في كل من طرابلس ومصراتة، استهدفت من خلالها مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة بالكلية الجوية مصراتة، كما استهدفت قاعدة معيتيقة العسكرية.

وكشف الناطق باسم القيادة العام اللواء أحمد المسماري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” عن الأهداف التي استهدفها سلاح الجو خلال الغارات الجوية الليلية.

وأوضح المسماري أنه من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزة الاستخبارات تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية ومطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة، كانت تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة تتمثل في دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها.

وأكد المسماري أنه بعد التأكد من صحة المعلومات نُفذت الضربات الجوية وتم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة.

وبحسب المسماري فإن الضربات حققت أهدافها بكل دقة، بنسبة 100% ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات، مشيرا إلى أن الطائرات عادت لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

وأشار المساري إلى أن بقدرات سلاح الجو الليبي أصبحت السيادة الجوية كاملة نتيجة رفع قدراتها في الاستطلاع والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

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