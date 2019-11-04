مركز مكافحة الأمراض يعلن عن موعد إفتتاح فرع سوق الجمعة أمام المواطنين

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال إجتماع عقده مدير المركز بدر الدين النجار أمس الأحد عن موعد إفتتاح فرع سوق الجمعة أمام المواطنين وذلك يوم الأحد القادم الموافق 10 نوفمبر 2019.

وسيقدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة خدماته للمواطنين من خلال 7 عيادات متمثلة في ( عيادة الأمراض الصدرية والدرن، عيادة صحة المرأة ومسوحات سرطان الثدي وعنق الرحم، عيادة الصحة النفسية ومكافحة الادمان، عيادة الفحص الطوعي والمشورة، عيادة الجلدية ومكافحة مرض الليشمانيا، عيادة داء السكري ومكافحة السمنة, عيادة طب المسافرين والتطعيمات الدولية).

كما يحتوي الفرع على قسم الأشعه”اشعة اكس، وماموجرام وجهاز موجات فوق الصوتية” بالإضافة لقاعة تدريب مجهزة ومختبر طبي إلى جانب القناة الصحية.

ويأتي افتتاح المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة لتخفيف ضغط العمل على فرع قرجي خاصة مع زيادة الكثافة السكنية في مدينة طرابلس وذلك بالتعاون مع بلدية سوق الجمعة وشركة ليبيانا للهاتف المحمول.

يشار إلى أنه قد حضر الاجتماع رئيس قسم الأشعة عبدالرزاق الخويلدي, ومدير إدارة التفتيش والمتابعة هشام بن حامد, ومدير الإدارة المالية رجب الزواوي ومدير إدارة المشروعات حسن بالحاج ومدير مكتب الإعلام والتوثيق محمد الجازوي.