لليوم الثاني.. الدولار يواصل الانخفاض في السوق الرسمية

واصل سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي انخفاضه مقابل الدينار لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع.

وانخفضت العملة الأميركية اليوم الإثنين بفارق 0.0002 دينار اليوم مسجلة 1.3999 دينار مقابل 1.4001 دينار أمس الأحد، حسب النشرة الصادرة عن المصرف المركزي. كما تراجع سعر صرف الاسترليني ارتفع إلى 1.8107 دينار مقابل1.8127 دينار بفارق 0.0020 دينار، في حين صعد اليورو إلى 1.5637 دينار مقارنة بـ 1.5633 د‫ينار الأحد، بفارق 0.0004 دينار.

وعلى صعيد العملات الأسيوية، استقر الين الياباني عند مستواه بواقع 1.29 د‫ينار، في حين صعد الإيوان الصيني إلى 0.1992 دينار مقارنة بـ0.199 دينار بفارق 0.0002. وفي عملات دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0008 دينار ليبي، مسجلًا 0.4957 دينار ليبي مقابل 0.4949 دينار ليبي الأحد، بينما حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.117 دينار ليبي.

أما العملات العربية، فقد استقر الريال السعودي عند مستوى 0.3733 د‫ينار، كما هبط الدرهم الإماراتي إلى 0.3811 دينار مقابل 0.3812 د‫ينار أمس بفارق 0.0001 دينار. وأخيرًا، صعدت الليرة التركية بفارق 0.0006 دينار، لتسجل 0.2457 دينار مقابل 0.2451 دينار الأحد.

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