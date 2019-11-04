«الأرصاد» يتوقع طقسا معتدلا على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاعتدال على غالبية مناطق ليبيا، حيث تكون السماء صافية، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 28 و33 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تسجيل درجات الحرارة ارتفاعا بسيطا خلال اليومين المقبلين على مناطق غرب ليبيا، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الغربي، وحدوث تقلبات في حالة الطقس بداية من مساء يوم الأربعاء وصباح الخميس على مناطق الشمال الغربي، مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة نسبيا، مع تكاثر السحب، وفرصة سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها سحب رعدية خاصة على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا، ثم تتحول مساء إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تنشط أحيانا اليوم على الخليج وسهل بنغازي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية.

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