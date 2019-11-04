مؤسسة النفط تبحث سبل زيادة القدرة الإنتاجية مع عدد من الشركات التابعة لها

ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد اجتماعا مع رؤساء لجان الادارة بالشركات النفطية المستهدفة (الخليج، سرت، الواحة، اكاكوس، الهروج، نفوسة وزلاف) لمناقشة زيادة القدرة الإنتاجية وآليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة.

صنع الله أعطى بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط توجيهاته لهذه الشركات للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية من خلال الحفر التطويري وصيانة الآبار وايضا المشاريع الجديدة لشركتي نفوسة وزلاف والمستهدفة خلال الفترة الممتدة من الـ 1 من شهر أكتوبر الماضي حتى الـ 31 من شهر ديسمبر القادم وما يتبعها من اجراءات فنية ومالية ولوجستية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية والتنسيق المباشر مع الإدارات المختصة بالمؤسسة لوضع هذه البرامج موضع التنفيذ وباتباع أفضل الأساليب والتقيد بالجدول الزمني المعد بالخصوص.

كما أكد لهم بأن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بهذا البرنامج وأنها قد قامت بتكليف لجنة فنية ومالية للمتابعة اللصيقة لبرنامج التنفيذ وتقديم التقارير ذات العلاقة في حينها للمؤسسة وجهات الاختصاص.

هذا وحضر الإجتماع كل من العماري محمد والسيد ابوالقاسم شنفير عضوي مجلس الادارة ورؤساء لجان الادارة لشركات المذكورة أعلاه.

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