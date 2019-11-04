القبض على ضابط بتهمة سرقة كوابل كهرباء في بنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد يدعى “س ب ر”، يعمل بإدارة الحضيرة الجمركية بنغازي ومواطن يدعى “ش م ع” بتهمة سرقة كوابل كهرباء وعدد من المواد الكهربائية.

وأوضح الجهاز في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” بأن المتهمين قاما بإخفاء السرقات داخل مصيف المعلمين غرب بنغازي، مشيرا إلى أنه بعد دخول المصيف تبين أن المذكورين بحوزتهما داخل “الشاليه” عدد من المتفجرات محلية الصنع أيضا، ولغم من نوع الأفراد والمتعارف عليه عسكريا.

وأكد البيان مصادرة المتفجرات والكوابل والمعدات وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص، مشددا على أن القانون فوق الجميع من مواطنين وعسكريين.

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