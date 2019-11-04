“الكبير” يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأمريكي خلال زيارته لواشنطن خلال الأيام الماضية.

ووفقا لما نشره المصرف المركزي عبر حسابه بموقع فيسبوك فإن الكبير التقى عضو الكونغرس ثيودور إليوت ديوتش والسيناتور تود يونغ بالإضافة إلى نائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس.

وكان الكبير قد شارك الأسبوع الماضي في أعمال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقا لما نشره المصرف وقتها فإن الكبير ناقش صحبة المختصين وأعضاء صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصادية العالمية وأثرها على اقتصاد الدول والحرب التجارية القائمة بين أميركا والصين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية