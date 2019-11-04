في ساعات معدودة .. القبض على شخصين قاموا بسرقة مبلغ مالي من أحد المنازل ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف عناصر مركز شرطة المدينة بمديرية أمن بنغازي عن قضية سرقة مبلغ مالي من أحد المنازل الواقعة داخل اختصاصه .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري إن بلاغ ورد لأعضاء المركز مفاده سرقة مبلغ مالي وقدره “28,000” ألف دينار ليبي من منزل استأجره المشتكي بالقرب من الفندق البلدي .

المسماري أوضح أنه أثناء الاستدلال مع المشتكي، قال إنه يشتبه في صاحب المنزل الذي استأجر منه، عقبها تم انتقال أعضاء التحريات بالمركز وتم ضبط هذا الشخص والانتقال به إلى المركز .

وتابع أنع أثناء الاستدلال معه، أفاد أن من قام بسرقة المنزل هو شخص آخر، والذي يكون “عديله” كونه قام في السابق بسرقة المنزل ولديه محضر بذلك، على أثرها تم انتقال أعضاء تحريات المركز إلى محل إقامة الشخص الثاني حيث تم ضبطه والانتقال به إلى المركز هو أيضًا .

ولفت المسماري إلى أنه أثناء الاستدلال مع “الجاني الثاني” أقر بأن كان برفقة شخص ثالث فوق سطح منزله كونهم يقومون بتعاطي المواد المُخدرة حيث شاهدوا منزل المشتكي مفتوح وحسب إفادته بأن تمكن من الدخول إلى المنزل برفقة الثالث حيث قاموا بالاستيلاء على المبلغ (28,000 ألف د.ل) وقاموا بتقسيم المبلغ فيما بينهم .

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن المبلغ الذي بحيازته كان(12,000 ألف د.ل) وجزء من المبلغ الذي بحيازته قام بشراء حبوب المهلوسة.

وذكر المسماري أن أعضاء تحريات المركز انتقلوا إلى محل إقامة الجاني الثالث وجلبه للمركز، حيث تم ضبطه والانتقال به إلى المركز، لافتًا إلى أنه أثناء الاستدلال معه أقر بصحة أقوال “الجاني الثاني” وأن المبلغ الذي بحوزته (6,980 ألف د.ل) أما باقي المبلغ قام بصرفه .

ولفت المسماري إلى أنه تم وضع الجناة في الحجز القانوني وتحريز المبلغ الذي بحوزة الثاني والثالث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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