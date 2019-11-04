اخبار ليبيا الان

إيطاليا: غياب الجزائر وتونس عن مؤتمر برلين غير مفهوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تناقلت صحف جزائرية حديث وزير الخارجية الايطالية لويجي دي مايو عن استغرابه لغياب الجزائر في مؤتمر برلين المقبل حول الأزمة الليبية.

وذكر دي مايو في حديث له أن ألمانيا بدأت بدعوة عدة دول، لكنها حتى الآن استثنت تونس والجزائر مشيرا إلى أنهما خلال مؤتمري باريس وبالريمو قدمتا دعما للمجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية، فيما ذكَّرّت الصحف الجزائرية بموقف بلادها من الأزمة مؤكدة أن الجزائر تستقبل كل الأطراف الليبية.

يذكر أن ألمانيا تستعد لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة لم يحدد موعد له فيما تسعى برلين خلال المؤتمر لبلورة موقف دولي موحد تجاه القضية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك