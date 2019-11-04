إيطاليا: غياب الجزائر وتونس عن مؤتمر برلين غير مفهوم

تناقلت صحف جزائرية حديث وزير الخارجية الايطالية لويجي دي مايو عن استغرابه لغياب الجزائر في مؤتمر برلين المقبل حول الأزمة الليبية.

وذكر دي مايو في حديث له أن ألمانيا بدأت بدعوة عدة دول، لكنها حتى الآن استثنت تونس والجزائر مشيرا إلى أنهما خلال مؤتمري باريس وبالريمو قدمتا دعما للمجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية، فيما ذكَّرّت الصحف الجزائرية بموقف بلادها من الأزمة مؤكدة أن الجزائر تستقبل كل الأطراف الليبية.

يذكر أن ألمانيا تستعد لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة لم يحدد موعد له فيما تسعى برلين خلال المؤتمر لبلورة موقف دولي موحد تجاه القضية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية