بريطانيا تدعم صحفيي ليبيا بـ 2 مليون جنية استرليني

ذكرت السفارة البريطانية في ليبيا أن بريطانيا ستقدم مليوني جنيه إسترليني لبناء قدرات الصحفيين الليبيين.

وقالت السفارة إن المملكة المتحدة من خلال الشركاء المنفذين ستساهم بأكثر من مليوني جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لتوفير التدريب وبناء القدرات للصحفيين الليبيين عبر الشرق والغرب والجنوب الليبي، فيما لم تشر إلى البرنامج الذي سيتم اعتماده لدعم الصحفيين بالتحديد.

ووفقا لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا فإن الصحفيين في ليبيا يواجهون مضايقات متكررة، بما في ذلك رفض إصدار بطاقات صحفية، وعدم الاعتراف بها، ورفض منح التأشيرات واتهامات بالتجسس، والتمييز وتهديدات بالقتل أو العنف، مضيفة أنها رصدت تعرض الصحفيين للضرب والاعتقال والاحتجاز دون تهمة، والخطف والقتل أثناء تأديتهم واجبهم في ليبيا.

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