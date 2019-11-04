الآغا: لا تعاون بين مركزي البيضاء وطرابلس وإيرادات النفط تصب في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الآغا، أن أعضاء مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، صُرفت لهم مرتبات وتم منحهم سيارات بالإضافة إلي صرف أموال تحت مسمى بدل العمل السياسي.

الآغا أوضح في تصريحات لموقع “المختار العربي” أنه تم توفير عملة أجنبية بسعر الصرف الرسمي، مُقدمة من المصرف المركزي طرابلس.

وتابع أنه لايوجد أي تعاون بين المصرف المركزي البيضاء، ومصرف طرابلس، على جميع المستويات الإدارية، موضحًا أن جميع إيرادات بيع النفط تصب في مصرف ليبيا المركزي طرابلس، ويتم التصرف بها من قبل المصرف وحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

ولفت الآغا إلى أن المطالبات بزيادة المرتبات للقطاعات بدون دراسة من الجهات ذات الاختصاص واستخدام القرارات التي تزيد من الصراع السياسي، قد يشكل خطرًا على الاقتصاد الليبي.

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