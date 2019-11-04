أهالي مزدة يطالبون بإعادة خدمات الاتصالات إلى المدينة

نظم عدد من شباب منطقة مزدة وقفة احتجاجية بسبب غياب انقطاع خدمات الاتصالات بالمنطقة.

وأدان المحتجون تهميش الحكومة المستمر لتوفير الخدمات لمنطقة مزدة بعد انقطاع الاتصالات لأشهر، مطالبين وزارة الاتصالات بحكومة الوفاق بإصلاح الأعطال وإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت للمنطقة.

يذكر أن الاتصالات الهاتفية لشبكة ليبيانا انقطعت عن منطقة مزدة وقرية فسانو، بسبب العطل في الهوائيات الموجودة في منطقة غوط الريح جنوب غريان، حيث أنها وقعت في نطاق المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة في الأونة الأخيرة وعجزت فرق الصيانة عن الوصول إليها للقيام بعمليات الصيانة اللازمة.

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