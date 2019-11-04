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أهالي مزدة يطالبون بإعادة خدمات الاتصالات إلى المدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم عدد من شباب منطقة مزدة وقفة احتجاجية بسبب غياب انقطاع خدمات الاتصالات بالمنطقة.

وأدان المحتجون تهميش الحكومة المستمر لتوفير الخدمات لمنطقة مزدة بعد انقطاع الاتصالات لأشهر، مطالبين وزارة الاتصالات بحكومة الوفاق بإصلاح الأعطال وإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت للمنطقة.

يذكر أن الاتصالات الهاتفية لشبكة ليبيانا انقطعت عن منطقة مزدة وقرية فسانو، بسبب العطل في الهوائيات الموجودة في منطقة غوط الريح جنوب غريان، حيث أنها وقعت في نطاق المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة في الأونة الأخيرة وعجزت فرق الصيانة عن الوصول إليها للقيام بعمليات الصيانة اللازمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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