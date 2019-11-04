البيضاء تسعى لتطوير مفهوم “الريادة المجتمعية”

أقيمت بمدينة البيضاء أعمال البرنامج التدريبي “الريادة المجتمعية” تحت إشراف وتنفيذ منظمة “على الخير جمعتنا” وذلك بمركز اللغات بجامعة عمر المختار.

وشملت الورشة عدة محاور تتعلق بترسيخ مفهوم الريادة المجتمعية، إضافة إلى التطرق إلى الخطوات الثمانية في تصميم مشاريع الريادة المجتمعية، وتحديد وفهم الفئة المستهدفة من البرامج المجتمعية وآلية تحديد أهدافها، وخطوات تخطيطها وتنفيذها.

كما تطرق البرنامج الذي امتد على مدار خمسة أيام قدمها المدرب عماد خليفة إلى تقييم مشاريع الريادة المجتمعية، وتوثيقها، وتناول البرنامج دراسة حالات عملية محلية تمثلت في مركز التوحد الذي انطلق بمبادرات أهلية في مدينة البيضاء، وحالات دولية مثل بنك الفقراء في بنغلاديش ومنصة نفهم التعليمية (مصر – السعودية – سوريا – الجزائر – الإمارات – الكويت)، ومبادرة ساقية الصاوي في مصر.

وعمل المشاركون والمشاركات على تطوير خمسة أفكار رئيسية خلال البرنامج وفقا لاهتماماتهم الخاصة تمثلت في مركز دعم مرضى السرطان وتأسيس شركة نظافة محلية إضافة إلى مشروع “أشركني” لتوفير فرص للصم والبكم للالتحاق بالتعليم الجامعي، ومركز دعم للصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة، ومَشْغل لتصميم وخياطة الملابس التقليدية والعصرية والدمج بينهما.

يشار إلى أن مفهوم الريادة المجتمعية يتمثل في العمل على فكرة ابتكارية تعالج قضية اجتماعية كمشروع ريادي يحل المشكلة ويحقق أثرًا اجتماعيًّا واستدامة.

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