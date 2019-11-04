القبض على إفريقيين من طوارق النيجر بحوزتهم بطاقات شخصية مزورة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت بلدية وادي البوانيس، قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على شخصان من الجنسيات الإفريقية وبحوزتهم بطاقات شخصية مزورة، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم أثناء مرورهم بإحدى الدوريات بالطريق الرابط بين بلدية وادي البوانيس وبلدية الجفرة.

البلدية أوضحت ، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أنه خلال التحقيقات التي أجريت معهم، تبين أنهم من طوارق دولة النيجر، وقد قام كل شخص منهم بدفع 350 دينار ليبي لشخص يمتهن عمليات التزوير، مقابل حصولهم على البطاقة.

وأشارت البلدية، إلى أنه سيتم إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة، مؤكدة أن الطريق العام الرابط بين بلدية وادي البوانيس، وبلدية الجفرة، يشهد هذه الفترة دوريات مكثفة من مختلف الأجهزة الأمنية.

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