الوطنية للنفط تبحث زيادة القدرات الإنتاجية بالشركات النفطية

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، أمس الأحد، اجتماعا مع رؤساء لجان الادارة بالشركات النفطية المستهدفة (الخليج، سرت، الواحة، اكاكوس، الهروج، نفوسة وزلاف) لمناقشة زيادة القدرة الإنتاجية وآليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أن صنع الله قام بإعطاء توجيهاته لهذه الشركات للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية من خلال الحفر التطويري وصيانة الآبار، وأيضا المشاريع الجديدة لشركتي نفوسة وزلاف والمستهدفة خلال الفترة الممتدة من 1 اكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2020، وما يتبعها من اجراءات فنية ومالية ولوجستية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية والتنسيق المباشر مع الإدارات المختصة بالمؤسسة لوضع هذه البرامج موضع التنفيذ وباتباع أفضل الأساليب والتقيد بالجدول الزمني المعد بالخصوص.

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