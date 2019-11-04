تعليم الوفاق تعتمد نتائج الدور الثاني لطلبة التعليم الفني المتوسط

اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح، أمس الأحد، نتائج إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة والتكميلي، للدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أن نتائج امتحانات المعاهد الفنية العامة جاءت بنسبة 82.8% بينما جاءت نسبة طلبة المعاهد الخاصة 56.4% وأما طلبة التكميلي كانت نسبة النجاح 59.3.

وقد هنأ رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الطلبة الناجحين متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

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