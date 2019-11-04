وصول 239 مهاجرا غير قانوني إلى إيطاليا عبر المتوسط

وصلت سفينة إمداد بحرية إيطالية على متنها 151 مهاجرا إلى ميناء بوزالو بصقلية الإيطالية بعد عبورهم البحر المتوسط من ليبيا.

وسمحت السلطات المحلية في إيطاليا للمهاجرين بالنزول إلى أراضيها على الفور، فيما لم تعلن السلطات ما إذا كان المهاجرون سيبقون في إيطاليا أو سيتم توزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقبل ذلك بساعات وصل 88 مهاجرا بينهم 5 أطفال إلى ميناء في مدينة تارانتو الإيطالية على متن القارب آلان كردي التابع لمؤسسة إنقاذ غير حكومية ألمانية، وسينقل 67 منهم إلى أربع دول أوروبية أخرى، فيما سيبقى الآخرون في إيطاليا بموجب اتفاق جديد للاتحاد الأوروبي يفرض على كافة دول الاتحاد تحمل مسؤولية توزيع المهاجرين.

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