ورشة عمل لمعلمات جالو واجخرة حول دور الاختصاصي الاجتماعي

أقيمت في مدينة جالو، ورشة عمل لمعلمات جالو واجخرة، حول دور الاختصاصية الاجتماعية والنفسية، نظمتها مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، نادية البكوش.

وتهدف الورشة إلى التعريف بدور الاختصاصي الاجتماعي والنفسي في التعامل مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإدارة وأسر الطلبة، وكيفية التواصل معهم لحل المشاكل التي يعاني منها الطلبة.

الورشة عرفت مشاركة مديري المدارس ورياض الأطفال، حيث تركزت على ضرورة تعاون إدارات المؤسسات التعليمية مع الاختصاصي الاجتماعي والنفسي بالمدارس.

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