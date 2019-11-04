أسعار صرف العملات الرئيسة في السوق الموازية

واصلت أسعار صرف معظم العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية استقرارها أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي تراجعا هامشيا بفارق قرش واحد، مسجلا4.07، مقابل 4.08 دينار أمس، في حين حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 5.18 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما استقر سعر صرف اليورو عند 4.48 دينار.

أما العملتان التركية والتونسية فقد استقر سعرهما أمام الدينار الليبي، مقارنة بالأمس، لتسجل الليرة التركية 0.72 دينار، والدينار التونسي 1.44 دينار

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