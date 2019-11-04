مستشفى سرت يتسلم 12 جهاز غسيل كلى ومحطة معالجة مياه

تسلم مستشفى سرت التعليمي محطة معالجة مياه حديثة لقسم غسيل الكلى، و12 جهاز غسيل كلى، و 15 كرسيًّا مخصصًا لإجراء جلسات الغسيل.

وسترتفع القدرة التشغيلية للقسم إلى 45 سريرًا، بعد أن يتسلم المستشفى الشحنة الثانية من أجهزة الغسيل خلال الأيام المقبلة، ويعمل القسم حاليًا بنظام ثلاث ورديات، وقد ترتفع إلى أربع أحيانًا، وبقدرة استيعابية تبلغ 19 جهازًا، إذ يتردد على القسم مواطنو المنطقة الممتدة من رأس لانوف الواقعة على بعد 600 كيلو متر إلى الشرق من العاصمة طرابلس وحتى الهيشة، التي تبعد 138 كيلو متر غرب سرت، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، حصل المستشفى على جهازي رنين مغناطيسي «MRI» وتصوير مقطعي محوسب «CT-SCAN» حديثين، بعد أن افتقرت المرافق الصحية العامة في مدينة سرت إلى خدمات التصوير، التي يوفرها الجهازان لأكثر من خمس سنوات .

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كما تسلمت مخازن المستشفى أيضًا أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولد كهربائي ووحدة كشف ووحدة تحكم متقدمة وأجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال وأسرة عمليات وأجهزة تخدير وجهاز تعقيم «300L».

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