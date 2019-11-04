اخبار ليبيا الان

وزارة الحكم المحلي تبحث نقل اختصاصات الوزارات إلى المجالس البلدية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر ما تم إنجازه على مستوى نقل الاختصاصات من الوزارات إلى المجالس البلدية.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس كيفية صرف ميزانيات للبلديات لعام 2020 ضمن ما تقوم به اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، وتطرقا لاستكمال البناء المؤسسي للبلديات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وكانت وزارة الحكم المحلي قد أصدرت في العاشر من سبتمبر الماضي، قرارا بشأن نقل بعض الاختصاصات الاقتصادية ذات العلاقة بالإدارة المحلية للبلديات، وذلك بحسب محضر اتفاق سابق بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد والصناعة.

ويقضي الاتفاق بالتحول إلى الإدارة المحلية في إطار تشجيع البلديات بتأسيس مشروعات اقتصادية تلائم احتياجاتها واحتياجات المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك