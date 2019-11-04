بعد مقتل زعيمها المزعوم .. القبض على مسؤول التجنيد في صفوف  تنظيم ”داعش”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنها أوقفت سبع من أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي، أحدهم مسؤول المعسكرات التدريبية للتنظيم، خلال عملية أمنية شملت خمس ولايات.

الداخلية التركية أوضحت أن القيادة العامة للدرك نفذت عملية أمنية، السبت الماضي، في ولايات: عثمانية، وإسطنبول، وغازي عنتاب، وكليس، وبورصة، في إطار الكشف عن أنشطة “داعش” الإرهابي .

وأشارت إلى أن أحد الموقوفين مسؤول عما يسمى المعسكرات التدريبية للتنظيم الإرهابي، حيث كان يجند سنويا ما بين 500- 2000 عنصر، وينشط بصفته “أمير الزكاة”.

وأضافت أن عنصرين اثنين من الموقوفين كانا مسؤولين عن الأسلحة، والمعدات، والخدمات اللوجيستية، في معسكرات التدريب، إضافةً إلى تنظيم نقل المجندين إلى مناطق الاشتباكات.

الداخلية التركية أكدت في بيانها أن العناصر الأربعة الآخرين كانوا ينشطون في صفوف التنظيم الإرهابي، على مستويات مختلفة.

وصادرت السلطات خلال العملية مواد رقمية في الأماكن التي نفذت فيها العملية، سيتم إخضاعها للفحص، وفق نص البيان.

وانتهت أسطورة الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم رسيمًا الخميس الماضي مقتله، معلنا تسمية شخص يدعى “أبا إبراهيم الهاشمي القرشي” زعيما جديدًا له.

وجاء هذا الإعلان بعد خمسة أيام من مقتل البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية في شمال غربي سوريا، في 27 من أكتوبر الجاري ، ليسدل بذلك الستار علي رئيس أكبر عصابة عرفها التاريخ الحديث هددت و أرعبت المدنين متسترة بالدين ، فرفضتها الشعوب و طردتها و هزمتها.

وكالة أعماق التابعة للتنظيم أعلنت عن اسم زعيمه الجديد، في محاولة يائسة منها لبث روح الحماس في صفوف عناصرها، لكنها أقرت في نفس الوقت بمقتل المتحدث باسم التنظيم أبي الحسن المهاجر ، ليخسر التنظم الإرهابي اثنين من أهم قادتهم في يوم واحد. وجاء الإعلان في رسالة صوتية قرأها المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي،

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أعلن مقتل البغدادي، وقال ترامب في بيان غير اعتيادي من البيت الأبيض، إن البغدادي فجّر سترته الناسفة بعد أن حاصرته قوات أمريكية خاصة في نهاية نفق في إدلب.

وأضاف أن ثلاثة من أبناء البغدادي الذين كانوا برفقته قتلوا أيضا في التفجير، وأن جسد البغدادي تشوّه، لكن فحوص الحمض النووي أكدت هويته. ووصف ترامب العملية الليلية بالـ “جريئة”، وبأن القوات الخاصة “أنجزت مهمتها على نحو رائع”.

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