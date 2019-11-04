السعيدي: الجيش الليبي هو الضمان الوحيد لحماية الوطن

جدد عضو مجلس النواب علي السعيدي، تأكيده على أن الجيش الليبي هو الضمان الوحيد لحماية الوطن والمواطن الليبي.

وأعرب السعيدي، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، عن مباركته لجميع اللقاءات التي تعقد في فزان والجنوب الليبي بشكل عام وتضم المكونات الاجتماعية في المنطقة، قائلا “إن لديه بعض الملاحظات على الاجتماع الأخير الذي عقد في منطقة وادي الشاطئ”.

وتباع السعيدي، “إن البيان الذي تلخص عن اجتماع وادي الشاطئ لم يكون في المستوي المطلوب، ولم يصب في صالح الوطن، حيث أنه لم يذكر الجيش الوطني الليبي الذي ساعد في دحر الإرهاب وطهر أغلب مناطق فزان من العصابات الإرهابية الغزية، ونحن لن ننسى دم شهداء أبناء قاعدة براك الشاطىء”، بحسب تعبيره.

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