«داخلية الوفاق» توقع عقد المنظومة الإلكترونية لتراخيص السيارات

وقَّعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، والشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، صباح اليوم الإثنين، عقد إنشاء المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص السيارات.

وأُقيمت احتفالية على هامش الفعالية، حضرها الوزير فتحي باشاغا، وعدد من القيادات الأمنية، كما تخللها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمنظومة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلنت الوزارة استحداث منظومة للربط بين أقسام تراخيص السيارات على مستوى ليبيا، تستهدف منع عمليات السرقة، وتسجيل المركبة في قسم ترخيص آخر، وكذلك تخفيف الازدحام الحاصل على قسم ترخيص طرابلس؛ مما يساعد في تقديم خدمات أفضل وأكثر سهولة للمواطنين.

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