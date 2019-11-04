داخلية الوفاق توقع عقد إنشاء المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص

وقـعت وزارة الـداخلية التابعة لحكومة الوفاق، صـباح الـيوم الإثـنين، عـقد إنـشاء الـمنظومة الإلـكترونية الـموحدة للـتراخيص والـمركبات الآلـية، مع الـشركة الـعامة لاستيراد الـسلع الأمـنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن وزيـر الـداخلية الـمفوض فـتحي بـاشاغا وقـع الـعقد بـمعرض طـرابلس الـدولي، مع رئـيس الـشركة الـعامة لاستيراد الـسلع الأمـنية عـلي بـادي، حيث أقـيم عـلى هـامش تـوقيع هـذا الـعقد احتفالية حـضرها وكـيل وزارة الـداخلية خالد مازن، ورئـيس الـهيئة الـعامة للـمعارض صلاح حمزة، وعـدد مـن رؤسـاء الـمصالح والأجـهزة والإدارات والأقـسام بـوزارة الـداخلية.

كما تـخللت الاحتفالية تـقديم عـرض مـرئي للـتعريف بـالـمنظومة الإلـكترونية الـموحدة للـتراخيص والـمركبات الآلـية.

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