بلدية بنغازي تشرع في بناء مدرسة بمنطقة سيدي خليفة

بنغازي-العنوان

أعلنت بلدية بنغازي، بدء تنفيذ مشروع بناء مدرسة في منطقة سيدي خليفة، بعد تسليم موقع الأرض إلى الشركة المنفذة؛ وفقا لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة.

وذكرت البلدية في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” أن المدرسة ستضم عشرة فصول دراسية، إضافة إلى المرافق الأخرى، على قطعة أرض تبلغ مساحتها نصف هكتار، تبرع بها عدد من المواطنين.

وأثنت البلدية على مبادرة المواطنين، وقرر رئيس مجلسها التسييري، الصقر بوجواري، منحهم شهادات شكر وتقدير، كاشفا أن البلدية تخطط من أجل إنشاء فصول دراسية إضافية في سيدي خليفة.

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