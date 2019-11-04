قرية الصليعاية “المنسية” تشكو غياب الخدمات العامة

الصليعاية-العنوان

اشتكى أهالي قرية الصليعاية في بلدية جردس العبيد من ضعف الخدمات العامة، وتقصير المسؤولين، فيما أكدوا تقديمهم شكوى للجهات المعنية لكن دون جدوى.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية يعاني أهالي قرية الصليعاية التي تبعد مسافة 13 كليو متر من مدينة المرج من ضعف وتردي الخدمات العامة المُقدمة للبلدة، بالإضافة إلى تردي واقع شبكة الصرف الصحي وسوء حالة الطرقات وانعدام مياه الشرب.

وأكد الحاج صالح بو خاطرة، أحد حكماء القرية أنهم قد خاطبو المجلس البلدي لبلدية جردس العبيد عديد المرات بالنظر في حال العوائل التي تقطن البلدة، وعددها خمسون عائلة، موضحاً إن الصلياعة قد أصبحت “منسية” بحسب قوله.

وبين بو خاطرة إن الاحتياجات الأساسية تتمثل في حل مشكلة بئر المياه الجوفي الذي يحمل رقم b 1 3489 وقد تم حفره بتاريخ 2004 ميلادي بعمق 450 متر وانتاجية 5ك/ث، وذلك بحسب الوصفة الفنية يكمن في تطوير البئر وتنميته بواسطة آلة الحفر، وذلك باستخدام الشفاطة ولمدة لا تقل عن 6 ساعات متواصلة حتى تصبح المياه نظيفة وخالية من الشوائب.

وأضاف نحتاج إلى كادر للمدرسة العامة ليتسنى لهم العمل بفترتين، وإضافة مراحل دراسية، وإلى جانب احتياجنا إلى كادر اخر للمستوصف الطبي ليتسنى للمستوصف العمل حتى الفترة المسائية.

وتابع بو خاطرة نحتاج أيضا إلى تخصيص شاحنة لنقل النفايات من البلدة حتى لا تتراكم وتتسبب في أوبئة وأمراض، فضلا عن إتمام مشروع رصف الطريق وتعبيده داخل البلدة وإنارة الطرقات.

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