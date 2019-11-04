الطقس خلال الأيام المقبلة: أجواء مستقرة حتى الخميس

توقع خبراء أرصاد جوية استمرار الأجواء المستقرة والمعتدلة في غالبية مناطق البلاد، خلال الـ48 ساعة المقبلة، وحتى الخميس الذي سيشهد تقلبات جوية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية على الشمال، وبين 26 و33 في مناطق الوسط والجنوب، بحسب صور نشرتها صفحة «طقس ليبيا» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتشير التوقعات إلى عبور منخفض جوي تصحبه رياح باردة غرب البلاد، مما يسفر عن تقلبات جوية يوم الخميس، وسقوط أمطار بنسبة متوسطة على مناطق الشمال الغربي.

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