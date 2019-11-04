السفارة الإيطالية تقدم شحنة مساعدات طبية لمستشفيات غات وغريان ومرزق

ليبيا – سلمت السفارة الإيطالية في ليبيا شحنة من الأدوية والمعدات الطبية خلال اليومين الماضيين إلى المستشفيات في غات وغريان ومرزوق وأوباري.

السفارة الإيطالية أشارت بحسب تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى أن توصيل الأدوية والمعدات الطبية يأتي لدعم الاحتياجات الإنسانية للسكان في ليبيا من خلال البرنامج الثنائي الإيطالي بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

وتم استلام الشحنة الأخيرة بعد أسابيع من استلام وزارة الحكم المحلي سيارات الإسعاف المجهزة التي قدمتها الحكومة الإيطالية في إطار برنامج الاتفاقية الثنائي بين ليبيا وإيطاليا لمساعدة البلديات الأكثر تضرراً من الهجرة غير القانونية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية