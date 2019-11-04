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“باشاغا وبادي” يعتمدان منظومة إلكترونية موحدة للتراخيص

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية اليوم الاثنين عن توقيع عقد إنشاء المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والمركبات الآلية.

وتم توقيع العقد بمعرض طرابلس الدولي من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ورئيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية العميد علي بادي.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية تخللها عرض مرئي للتعريف بالمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والمركبات الآلية، حضرها وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ورئيس الهيئة العامة للمعارض صلاح حمزة، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام بوزارة الداخلية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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