“باشاغا وبادي” يعتمدان منظومة إلكترونية موحدة للتراخيص

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية اليوم الاثنين عن توقيع عقد إنشاء المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والمركبات الآلية.

وتم توقيع العقد بمعرض طرابلس الدولي من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ورئيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية العميد علي بادي.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية تخللها عرض مرئي للتعريف بالمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والمركبات الآلية، حضرها وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ورئيس الهيئة العامة للمعارض صلاح حمزة، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام بوزارة الداخلية.

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