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بوسيبيلي الإيطالي يدعو لاغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غرب ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب حزب ”بوسيبيلي“ الإيطالي بضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في غرب ليبيا.

ووصف مؤسس حزب ”بوسيبيلي“ (الممكن)، جوزيبي تشيفاتي، مطالب إيطاليا بتشكيل لجنة لتعديل اتفاق الهجرة مع ليبيا، بأنها استجابة متأخرة، معتبرًا أنها غير كافية أمام مطالب الآلاف من الأشخاص بوقف اتفاقيات الهجرة مع طرابلس.

وأضاف تشيفاتي في بيان له حسب وكالة ”نوفا“ الإيطالية ”مستمرون في المطالبة حتى يتم إغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا، حيث يسلب من الأشخاص حريتهم ويتم تعذيبهم واغتصابهم“.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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