رداً على مبادرة المشري.. السويحلي: هرطقات المبادرات في مواجهة العدو لن تزيده إلا عُتواً واستكباراً

ليبيا – رأى رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي أن دحر ما وصفه بـ”العدوان” على طرابلس وهزيمة مشروع عودة الإستبداد أولوية قصوى لا بديل واقعي عنها لصنع السلام الدائم.

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” اليوم الإثنين قال:”‏هرطقات المبادرات في مواجهة عدو لا يعرف إلا القتل والدمار سبيلاً لن تزيده إلا عُتواً واستكباراً فمن جاء بالحرب لا يُواجه إلا بها وللحرية الحمراء بابٌ بكل يد مُضرجة يَدقُ”.

يشار إلى أن حديث السويحلي عن ما وصفه بـ”هرطقات المبادرات” يأتي بعد تقديم رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة .

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