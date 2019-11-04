وصول مولدات جديدة لحقل السرير النفطي

وصل المولدان الجديدان إلى حقل السرير النفطي من ميناء البريقة وذلك بعد شحنهما من المصنع “شركة سولار الأمريكية” عن طريق الوكيل “إي أم أي” إلى أوروبا ثم للحقل مباشرة، بعد رحلة مضنية استمرت 8 أيام لمسافة تقدر بأكثر من 500 من الطرق الوعر.

وقال رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان إن مشروع (L-63) لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 36 ميغاوات، من المشاريع الاستراتيجية التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه عند اكتمال المشروع تكون حلت مشكلة نقص الكهرباء نهائيا، عن طريق استغلال الوحدات الثلاث المتنقلة الموجودة بالمجمع رقم 2 بحقل السرير.

وجاءت هذه الخطوة في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العديد من المشاكل المتفاقمة منذ سنوات بحقلي السرير ومسلة ما أثر سلبا على عملية الإنتاج فيهما.

تواصلت لجنة الإدارة في إطار جهود للتغلب على هذه العراقيل مع الشركات المصنعة ومنها شركة سولار الأمريكية لاستجلاب 3 توربينات متحركة إلى ليبيا في مارس 2018 بالإضافة إلى التسريع في تصنيع التوربينتين اللتين تم إرساءهما على الشركة الأمريكية، غير أن حادث سقوطهما أثناء النقل إلى حقل السرير تسبب في أضرار جسيمة، ما أدى إلى إرجاعهما إلى المصنع.

ويعد موعد وصول المولدان وقتا مناسبا لإنقاذ ما أفسده الزمن، فهما الآن في مرحلة التركيب بعد إتمام عملية إنزالهما بالحقل حيث من المتوقع أن تبدأ العمليات التجريبية في أبريل 2020.

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