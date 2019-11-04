غات تطلق فعاليات ترفيهية وتعليمية لأطفالها

انطلقت في مدينة غات فعاليات مبادرة “اعمل – اقرأ – العب” واختار القائمون على هذه الفاعلية الفناء الملحق بغات القديمة لتكون ضمن أحد أهم رموز ومعالم التاريخ المادي الملموس لعاصمة سلطنة الأزجر القديمة غات.

وتشتمل المبادرة على العديد من المناشط والفعاليات وتهدف لغرس عناصر الإبداع المختلفة وتنميتها لدى النشء.

وكانت البداية مبشرة رغم قلة الإمكانات وعزوف بعض الجهات عن مد يد العون، لكن الأمور سارت بشكل أفضل وبدأت المبادرة تنال رواجا واسعا بالمدينة نظرا لأنها تعليمية وتربوية وبإشراف أناس لهم خبرة في المجال.

طفلة تكتب وأخرى ترسم، وصديقتها في الطرف الآخر تلعب، هكذا كانت الأجواء في الهواء الطلق وقرب معلم تاريخي ربما سيكون شاهدا على تاريخ يكتبه هؤلاء الأطفال.

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