المحجوب يكشف لبوابة إفريقيا آخر التطورات العسكرية في طرابلس

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب اندلاع اشتباكات اليوم الاثنين مسلحة بين قوات الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق في عدد من المحاور بالعاصمة طرابلس.

وقال المحجوب في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية إن اشتباكات تدور بين الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاور صلاح الدين وعين زاره ومشروع الهضبة وطريق المطار موضحا أن هذه المحاور حددها الجيش ويتقدم من خلالها إلى داخل العاصمة طرابلس.

وأوضح المحجوب أن المعارك تدور على تخوم وداخل طرابلس معتبرا أنها معارك الحسم خاصة وأن قوات الوفاق تكبدت فيها خسائر فادحة بسبب دقة ضربات سلاح الجو وقوات الجيش.

وأشار إلى أن المعارك بدأت أمس الأحد بشكل متقطع موقعة خسائر بشرية في صفوف قوات الوفاق بلغت 15 قتيل و22 جريح أمس الاحد أما بخصوص إحصائية اليوم الاثنين فلم تصدر بعد.

وحول أعداد ضحايا الجيش أكد المحجوب أنها أعداد قليلة بسبب دقة الضربات التي ينفذها.

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