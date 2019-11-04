الحويج يدعو رؤساء البعثات الدبلوماسية ومندوبين ليبيا للمشاركة في إعداد مشروع قانون السلك الدبلوماسي

ليبيا – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أمس الأحد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومندوبين دولة ليبيا في الخارج للمشاركة في إعداد مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

الحويج أوضح في كتابه والذي تلقت المرصد نسخة منه أنه في إطار مراجعة القوانين والقرارات المنظمة لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعتزم الوزارة تقديم مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى مجلس النواب لاعتماده والمصادقة عليه.

وأضاف:”حرصاً منا على إشراك كافة أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري والخبراء والمهتمين في مجال العمل الدبلوماسي والقنصلي ولضمان تقديم مشروع يليق بالدبلوماسية الليبية فإننا ندعوكم للمشاركة في هذا العمل الوطني وإحالة ملاحظاتكم ومقترحاتكم بخصوص هذا المشروع وذلك بإرسالها على البريد الإلكتروني للوزارة في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ هذا الإعلام”.

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