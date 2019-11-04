القاهرة : نتابع أزمة المصريين المقبوض عليهم في ليبيا

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزارة الخارجية توالى متابعة موضوع المصريين المتواجدين في مدينة زله بالجفرة بوسط ليبيا من أبناء قرية داقوف بمحافظة المنيا، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن السلطات الليبية المعنية بالهجرة غير الشرعية هي من قامت بالقبض عليهم واحتجاز العربات التي كانوا يقلونها هم وغيرهم من الجنسيات الأخرى غير الليبية.

واضاف في تصريح أن السفارة المصرية فى ليبيا تواصل اتصالاتها على مدار الساعة ، أسوة بما تقوم به فى الحالات المماثلة المتكررة للعمل على الافراج عنهم بمساعدة السلطات المحلية وشيوخ وعوائل المنطقة المتواجد فيها المصريون.

وجدد المتحدث المناشدة بتوخى الحذر من التعامل مع ما يتم تداوله من أخبار فى مثل تلك القضايا التى تمس حياة المواطنين المصريين، واتاحة الفرصة لأجهزة الدولة المعنية للعمل من أجل حماية أبناء الوطن.

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