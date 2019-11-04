بلدي بني وليد يتابع سير التعليم بالمدينة

قام عميد بلدية بني وليد “سالم انوير”، بجولة رفقة مراقب التعليم بالبلدية خالد سالم، لعدد من المؤسسات التعليمية داخل نطاق البلدية للاطلاع على سير العملية فيها ورصد احتياجات المعلمين.

وتم خلال الزيارة متابعة انتظام الدراسة ومواكبة ما تحتاجه المدارس من وسائل تعليمية وأثاث مكتبي في محاولة للتغلب على هذه المشاكل والصعاب.

وشملت الزيارة مدارس خالد بن الوليد والإمـام مالك بن أنس والساعدي الطبولي والنجم الساطع وكذلك مدارس القدس وعلي بن أبي طالب والإجلاء وآفاق المستقبل وعد فيها المسؤولون بتكاتف الجهود من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمعلمين.

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