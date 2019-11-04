بلدية سرت تبحث حصر التعديات على شبكات النهر الصناعي

عقد اليوم الاثنين ببلدية سرت اجتماع موسع برئاسة عميد البلدية مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية غيث عبدالله وعضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار ورئيس لجنة الحصر لكافة التعديات على شبكات المياه بسرت أبراهيم مليطانومدير إدارة المرافق المحلية والاشغال بالبلدية منصور دلة ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطي ومسؤول الزراعة والثروة الحيوانية بسرت ومراقب إدارة التشغيل والصيانة بموقع سرت بالجهاز التنفيذي لمشروع وإدارة النهر الصناعي على حافظ ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه بسرت ومسؤولي مكاتب الشرطة الكهربائية بسرت وحماية الطاقة سرت ومركز الشرطة الزراعية.

وأوضح مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل أن هذا الاجتماع خصص لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار عميد بلدية سرت رقم 99 لسنة 2019 بشأن حصر كافة التعديات والمخالفات والتجاوزات على شبكات المياه الرئيسية لمنظومات النهر الصناعي والخطوط الفرعية داخل مدينة سرت وضواحيها بالمشاريع الزراعيةإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الامداد المائي بمنطقة سرت ووضع آليه لمتابعة المخالفين للخطوط الرئيسية للمياه وكذلك الشبكة الكهربائية بالمدينة.

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