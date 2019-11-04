بالصور | الإصحاح البيئي ببلدية طرابلس يكشف عن مخالفات خطيرة داخل مستشفى الجلاء للولادة

ليبيا – أجرى فريق التفتيش الصحي التابع لمكتب الإصحاح البيئي ببلدية طرابلس المركز اليوم الأحد زيارة ميدانية لمستشفى طرابلس للولادة “الجلاء سابقا” بالتنسيق مع وحدة دوريات الحرس البلدي.

بلدية طرابلس أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم ضبط مخالفات خطيرة من تراكم النفايات الطبية لعدة أيام ،لافتةً إلى عدم تطبيق المستشفى لبرامج الفرز للنفايات الطبية الخطيرة وسوء برامج النظافة العامة بالإضافة إلى غياب برامج مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأشارت البلدية إلى أن فريق التفتيش ضبط محاليل منتهية الصلاحية الأمر الذي يفقد المصداقية في النتائج بالإضافة إلى عدم وجود برامج لل سلامة الصحية من حيث ملابس الوقاية الشخصية وحركة السير مع زوار المستشفى.

كما لفتت البلدية إلى عدم وجود إجراء للكشف الدوري لإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مصرف الدم وقلة مخازن الأدوية المؤهلة.

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