غارات متتالية في غضون أقل من يوم على مخازن ومواقع للوفاق في مصراتة وطرابلس

طرابلس-العنوان

شنت مقاتلات سلاح الجو سبع غارات متتالية مركزة على مواقع للمجموعات المسلحة في كل من طرابلس ومصراتة، وذلك في غضون أقل من يوم.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الإثنين، إن مقاتلات السلاح الجوي شنت حملة جوية ليل يوم أمس الأحد وفجر اليوم الإثنين على مواقع تابعة للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأوضحت، أن سلاح الجو استهدف في مصراتة بثلاث غارات مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة بالكلية الجوية ومخازناً للذخيرة بمعسكر الحامية، إضافة إلى استهداف مواقع بميناء مصراتة.

وأضافت الشعبة، أن سلاح الجو استهدف كذلك مواقع بالقسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية، وإحداها بغرفة عمليات تابعة لمجموعات مسلحة داخل القاعدة، كما شن غارات جوية استهدفت مواقعاً وتمركزات بمنطقة عين زارة وبمنطقة الخلة وبمحور العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس.

ونشرت الشعبة تسجيل مصور يظهر هبوط المقاتلات الجوية بعد تنفيذها للضربات الجوية.

وأكدت الشعبة، أن العمليات الجوية مُستمرة حتى هذه الساعات، مشيرة إلى أن سلاح الجو سيعمل على تدمير أي تمركز أو تحرك مشبوه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية