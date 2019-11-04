العلام: ننتظر نتائج ملموسة لتعليق إضراب هيئة التدريس والموظفين

قال الناطق الإعلامي لإضراب نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي الدكتور حسين العلام، اليوم الإثنين، إن النقابتين ستستمران في الإضراب إلى حين الاستجابة للمطالب التي تقدمت بها النقابتان إلى الجهات المسؤولة في الدولة.

وأوضح العلام لـ«بوابة الوسط» أن لجنة التواصل مع وزارة المالية التي شكلتها النقابتان بناءً على الاتفاق مع المجلس الرئاسي اجتمعت أمس الأحد مع المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق وعرضت المقترحات المقدمة من النقابتين لحل الأزمة، وتمت مناقشتها مع الوزير وفي انتظار جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة لأخذ القرار النهائي بالاستجابة للمطالب من عدمها قبل انعقاد ورشة عمل بالخصوص.

وأكد العلام أن أعضاء هيئة التدريس على قدر المسؤولية لتعويض الفاقد في العملية التعليمية «حال الوصول لصيغة توافقية مع الجهات المسؤولة» بشأن المطالب التي قدمتها نقابتا أعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم العالي.

وذكر العلام أن تعليق الإضراب من عدمه «يتوقف على الحصول على نتائج ملموسة من الورشة المزمع عقدها بالمشاركة مع وزارة المالية يوم الأربعاء المقبل للنظر في الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، على أن يعقد اجتماع طارئ للأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس عقب ورشة العمل يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري بديوان النقابة لاتخاذ قرارات مهمة بالخصوص».

ودعا العلام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى اختيار شخصية تتمتع بالخبرة والكفاءة لتولي منصب وزير التعليم العالي، مشددًا على ضرورة أن يكون اختيار المرشح للمنصب «من شريحة أعضاء هيئة التدريس ليلبي طموحات الشريحة الممثل لها».

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