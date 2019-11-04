صحة الوفاق تبحث إعادة تشغيل المرافق الصحية بالمنطقة الغربية

عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى اليوم الاثنين مباحثات مع 18 مسؤولًا عن المنطقة الغربية يمثلون عمداء وأعضاء مجلس النواب والبرلمان، حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الوزارة الداعمة لاستعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية وتلبية احتياجاتها من أدوية ومستلزمات وأجهزة ومعدات طبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أنه جرى خلال المرحلة الأولى من خطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام نهاية العام الماضي دعم عدد من المرافق الصحية الواقعة بالمنطقة الغربية من خلال تجهيز مستشفيات قروية بالكامل لأول مرة منذ استصدار قرار بإنشائها، وصيانة مرافق صحية خرجت عن الخدمة لسنوات بسبب توقف أعمال الصيانة، فضلًا عن إمداد مستشفيات حيوية باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات العامة وتوفير خدمات التصوير الطبي لبعض المرافق الصحية الواقعة بالمناطق النائية لأول مرة منذ إنشائها.

وشارك في اللقاءات عضو مجلس النواب علي ابوزريبه وعضو البرلمان عن صبراتة فرج عبد الملك وعميد بلدية الزاوية المركز جمال بحّر وعميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح وعميد بلدية الزاوية الجنوب بشير عمر علي وعميد بلدية الماية خالد رمضان على وعميد بلدية العامرية حمزه رمضان قشوط وعميد بلدية المنشية الجميل فوزى سالم المرناقي وعميد بلدية زلطن امحمد اللحياني وعميد بلدية زوارة فرحات عمران وعميد بلدية درج فاضل حصن وعميد بلدية رقدالين علي محمد عبد الصمد، وعميد بلدية الجميل المهدي ضياف وعميد بلدية العجيلات كمال زايد وعميد بلدية المعمورة عبد الباسط الفيتوري وعميد بلدية الزهراء عبد الناصر قديره وعميد بلدية السواني شعبان سويسي وعميد بلدية الجديدة العجيلات خليل الحاج.

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