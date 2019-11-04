شركة الكهرباء : بسبب الاشتباكات قد نضطر لطرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين أنها قد تضطر للجوء لبرنامج طرح الأحمال خاصة في العاصمة طرابلس للحفاظ على سلامة واستقرار الشبكة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنهنتيجة الاشتباكات التي تشهدها جنوب العاصمة طرابلس انفصلت دائرة عين زارة / بئر الاسطى ميلاد جهد 220 ك.ف رقم “2” الأمر الذي قد يترتب عليه اللجوء إلى برنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة خاصة في مدينة طرابلس الكبرى وذلك نتيجة لمحدودية نقل الطاقة رغم توفر القدرات الإنتاجية من محطات التوليد.

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