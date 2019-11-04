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تربل ينتقد القضاء الليبي في قضية سجن ابوسليم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد المحامي فتحي تربل والمهتم بما يعرف بـ “قضية مجزرة أبوسليم” طريقة تعامل القضاء الليبي مع القضية.

وقال تربل في تصريحات إعلامية بحكم مرور أكثر من 12 سنة على القضية التي تتنقل  في أروقة المحاكم أصبحنا نشعر بحالة من الاستياء وعدم الرضا على طريقة التعامل مع هذه القضية التي كان من المفترض أن تنتهي منذ سنوات.

وأكد تربل أنه يتمنى أن يتم النطق بالحكم في الجلسة القادمة المقررةمنتصف شهر ديسمبر ليجري بعد ذلك الانتقال إلى مراحل التنفيذ التي سيجري تحديدها فيما بعد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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