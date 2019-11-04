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الطب الميداني: إصابة طفل جراء سقوط قذيفة على منزله بطريق الشوك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة طفل مغربي الجنسية بشظايا جراء سقوط قذيفة على منزله بطريق الشوك بالعاصمة طرابلس.

وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الاثنين أن الطفل نبيل ابراهيم بن غالي أصيب بشظايا جراء سقوط قذيفة على منزله بطريق الشوك.

كما أكد المركز إصابة شخص آخر بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس جراء استهداف مزرعته موضحا أن سيارات الإسعاف التابعة للمركز هرعت إلى منطقة اربع شوارع زويته بعين زارة بعد غارة جوية استهدفت مزرعة المواطن رمضان على المشري ما تسبب في اصابة ابنه بشظية في يده نقل على إثرها إلى احدى المصحات لتلقي العلاج.

وأشار المركز إلى أنه جرى إسعاف المواطن رمضان وزوجته بعد ارتفاع ضغطهما وسكرهما جراء القصف الذي تسبب في أضرار مادية وهلع السكان المجاورين للمزرعة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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